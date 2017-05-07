الرياض.. تكريم الفائزين في ختام فعاليات مسابقة القارئ المميز للقرآن (صور)

تواصل – الرياض:

اختتمت، أمس السبت، مسابقة القارئ المميز للقرآن الكريم على مستوى مدينة الرياض في نسختها الأولى بإشراف من كشافة لجنة التنمية الاجتماعية بالروابي، حيث توج الكشاف القارئ البراء السلمي بلقب القارئ المميز على مستوى مدينة الرياض.

وشارك في الحفل نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وقدم في كلمته شكره وتقديره للمشاركين ولأولياء أمور الكشافين المتميزين وللشركة الراعية، وهنأ جميع الفائزين المتسابقين على المراكز التي تم تحقيقها.

وأَضَافَ “الفهد”: أن هذه المسابقة هي نواة لمسابقة أكبر إن شاء الله، ستنطلق العام المقبل، على مستوى كشافة المملكة العربية السعودية بين القيادات الكشفية ومرحلة الجوالة والمتقدم.

كمَا قدم الفهد، شكره لكشافة لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروابي ومجلس إدارة اللجنة المميز على تنظيمهم لهذه المبادرة التي تنطلق من المنهج الكشفي وَفْقَ تعاليم ديننا الحنيف، دَاعِيَاً جميع القطاعات الكشفية إلى تبني مثل هذه المسابقات لما لها من تأثير على النشء.

وفي الختام، تم تكريم جميع الفائزين بهدايا قيمة شَارَكَ في تَسَلُّمها وتسليمها أولياء الأمور، وقدمت لجنة التنمية الاجتماعية بالروابي هدية لجمعية الكشافة العربية السعودية بهذه المناسبة ثُمَّ التقطت الصور الجماعية.

يُذكر أن المسابقة، في المرحلة الأولى قد اشترك بها 20 متسابقاً، ثُمَّ رشح منهم 10 متسابقين، وقد أشرف على التنافس لجنة التحكيم المكونة من ماجد الرشيدي، وعلي العتيبي ومحمد السبيعي، وكانت برعاية شركة سعيد بن محمد العمودي القابضة.