 «البطيخ».. 6 فوائد صحية وعلاجية ستجعلك تتناوله باستمرار | صحيفة تواصل الالكترونية

«البطيخ».. 6 فوائد صحية وعلاجية ستجعلك تتناوله باستمرار

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«البطيخ».. 6 فوائد صحية وعلاجية ستجعلك تتناوله باستمرار

تواصل – وكالات:

البطيخ من الفواكه الموسمية التي تظهر في فصل الصيف، ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها اللذيذ، وقدرتها على ترطيب الجسم، ومقاومة الحر خلال شهور الصيف.

إلا أن الدراسات الحديثة، أثبتت أن لفاكهة البطيخ فوائد علاجية عديدة، منها على سبيل المثال:

1 – مفيد لمرضى القلب.

2 – ينظف الكُلى، ويعمل على كفاءتها.

3 – يقوي مناعة الجسم، ويعزز الصحة.

4 – يقضي على الإمساك؛ بِسَبَبِ نسبة الماء العالية في ثمار البطيخ.

5 – يقضي على آلام العظام والمفاصل.

6 – يقدم التغذية اللازمة للمرأة الحامل وجنينها؛ بما يحتويه على الفيتامينات والمعادن اللازمة.

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