قاض شرعي: رُفِعت إليّ عشرات القضايا لأبناء يعقّون والديهم ولم أرَ واحدة لفتاة

تواصل – الرياض:

قال الدكتور محمد العريفي: إن قاضياً شرعياً أخبره أنه نظر عشرات القضايا لأَبْنَاء يعقون والديهم، ليس بينها قضية لفتاة تعق والديها.

جاء ذلك في تغريدة لـ”العريفي” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “قال قاضٍ شرعي: رُفِعت إلي عشرات القضايا لأبناء يعقّون والديهم! ولم أرَ قضية واحدة لفتاة تعقّ والديها، وما زال هناك من يحزن إذا رُزق ببنت!

وعلق المغرد علي الدهامي على التغريدة‏ قَائِلاً: البنت قطعة من الرحمة: “ومن عال جاريتين كنّ له حجاباً من النار”، كما ثبت عن رسول الله صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أما محمد عبدالحكيم فقال: الحمد لله على هذه النعمة، وهي رزق الْأَولاد، سواء كانت بنتاً أَوْ ولداً، والله أعلم أناساً لم يُرزقوا بالإِنْجَاب منذ 20 سنة وأكثر، فالحمد لله علي هذا الرزق.

فيما علق المغرد علي العامر بأبيات من الشعر:

يا لائماً قلبي على حب البنات

البنت فيها “البر” يجري بالعروق

شف المحاكم بالسنين الماضيات

ولا يوم جتهم بنت في تهمة “عقوق”

فيما كَشَفَ عبدالله الفرحان عن القاضي المعني بالتغريدة، وقال إنه: “الدكتور ياسر البلوي، وتغريداته وحسابه رائع جِدّاً، كل التقدير للدكتور ياسر”.