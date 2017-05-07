جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين بهيئة التدريس

تواصل – القصيم:
أَعْلَنَتْ جامعة القصيم عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس من الجنسين في التخصصات المرفقة في كليات الجامعة
وَفْقَاً للشروط التالية:
1 – أن يــكــون المــتقـدم حاصلاً عــلــى درجــة الــدكــتــــوراه، أو مـــا يــعـادلها من جامعة معترف بها.
2 – أن يكون حاصلاً على إِحْدَى الْمَرَاتِب العلمية من إحدى الجامعات المعترف بها مِنْ قِبَلِ الجامعة.
3 – أن يــجــتــاز الــمــتــقــدم الإجــراءات الـمـتـبـعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس.
4 – ســتــطــبـــق مــعـــايــيــر الــمــفــاضــلــة الــمــقــررة بــجــامـعـة القصيم.
5 – ألا يــكــون مــرتــبــطاً بـــعــمــل حـــكــــومــــــــــي.
وأعلنت الجامعة أنه من تتوفر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة من المواطنين والمواطنات التقديم على الموقع :https://srv.qu.edu.sa/qu/ui/guest/empApplication/index/typeEmpApplicationIndex.faces
أو الإيميل: Recruitment@qu.edu.sa، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 1438/08/12هـ إلى يوم الاثنين الموافق 1438/0819هـ