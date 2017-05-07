جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين بهيئة التدريس

تواصل – القصيم:

أَعْلَنَتْ جامعة القصيم عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس من الجنسين في التخصصات المرفقة في كليات الجامعة

وَفْقَاً للشروط التالية:

1 – أن يــكــون المــتقـدم حاصلاً عــلــى درجــة الــدكــتــــوراه، أو مـــا يــعـادلها من جامعة معترف بها.

2 – أن يكون حاصلاً على إِحْدَى الْمَرَاتِب العلمية من إحدى الجامعات المعترف بها مِنْ قِبَلِ الجامعة.

3 – أن يــجــتــاز الــمــتــقــدم الإجــراءات الـمـتـبـعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس.

4 – ســتــطــبـــق مــعـــايــيــر الــمــفــاضــلــة الــمــقــررة بــجــامـعـة القصيم.

5 – ألا يــكــون مــرتــبــطاً بـــعــمــل حـــكــــومــــــــــي.