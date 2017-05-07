 جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين بهيئة التدريس | صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين بهيئة التدريس

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جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين بهيئة التدريس

تواصل – القصيم:

أَعْلَنَتْ جامعة القصيم عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس من الجنسين في التخصصات المرفقة في كليات الجامعة

وَفْقَاً للشروط التالية:

1 –  أن يــكــون المــتقـدم حاصلاً عــلــى درجــة الــدكــتــــوراه، أو مـــا يــعـادلها من جامعة معترف بها.

2 –  أن يكون حاصلاً على إِحْدَى الْمَرَاتِب العلمية من إحدى الجامعات المعترف بها مِنْ قِبَلِ الجامعة.

3 –  أن يــجــتــاز الــمــتــقــدم الإجــراءات الـمـتـبـعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس.

4 –  ســتــطــبـــق مــعـــايــيــر الــمــفــاضــلــة الــمــقــررة بــجــامـعـة القصيم.

5 –  ألا يــكــون مــرتــبــطاً بـــعــمــل حـــكــــومــــــــــي.

وأعلنت الجامعة أنه من تتوفر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة من المواطنين والمواطنات التقديم على الموقع :https://srv.qu.edu.sa/qu/ui/guest/empApplication/index/typeEmpApplicationIndex.faces
أو الإيميل: Recruitment@qu.edu.sa، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 1438/08/12هـ إلى يوم الاثنين الموافق 1438/0819هـ

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