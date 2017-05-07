 بالفيديو.. طريقة سهلة لـ«تهوية» السيارة قبل صعودها | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. طريقة سهلة لـ«تهوية» السيارة قبل صعودها

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تواصل ـ وكالات:

أظهر فيديو طريقة سهلة وبسيطة ابتكرها شاب مصري للتخلص من ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة، وتهويتها خلال ثوانٍ معدودة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشرح طريقة تهوية السيارة، والتخلص من الحرارة الشديدة الناتجة عن وقوفها في الشمس لفترة طويلة.

وينصح خبراء النادي الألماني بصف السيارة في الأماكن المظللة؛ حيث إن درجة الحرارة قد تصل داخل السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس إلى 70 درجة مئوية؛ وهو ما قد يؤدي إلى انصهار بعض الأجزاء البلاستيكية بالسيارة، أو إتلاف الأجزاء الكهربائية.

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