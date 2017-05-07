 مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6857.15 نقطة | صحيفة تواصل الالكترونية

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6857.15 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6857.15 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 66.93 نقطة ليقفل عند مستوى 6857.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 156 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 60 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات, وميد غلف للتأمين, ونماء للكيماويات, وسدافكو, ورعاية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الزامل للصناعة, وكيان السعودية, وأسواق المزرعة, والجزيرة ريت, والبابطين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.51% و 3.25%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وجدوى ريت الحرمين, وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان، وجدوى ريت الحرمين، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 56.11 نقطة ليقفل عند مستوى 4339.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 ألف سهم تقاسمتها 174 صفقة.

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