غموض حول واقعة العراك بين امرأة وحراس الأمن بمستشفى ينبع .. الشرطة : أحلنا الملف للادعاء

تواصل – الرياض

قال الناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، بحق الأطراف المختلفة في واقعة المرأة والمريض المسن وحراس الأمن، في مستشفى ينبع العام، وأشار “القحطاني” أن ملف القضية تسلمته هيئة التحقيق والادعاء في محافظة ينبع.

ولم تكشف الجهات المسؤولة في مستشفى ينبع العام تفاصيل الواقعة، التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والعراك الذي وقع بين المرأة وصديقة لها، وبين وحراس الأمن داخل المستشفى.

وكان عدد من حراس الأمن بالمستشفى، أوقفوا امرأة ثلاثينية، كانت تزور مريضاً مُسناً في الـ90 من العمر، ووجهوا لها عدة اتهامات، رغم أنها كانت في غرفة مغلقة بالمستشفى وبرفقة زوجة المريض.

ونسب لشهود عيان أن المرأة استغاثت بصديقة لها، فحضرت إلى المستشفى وحدث عراك مع حراس الأمن، ما تسبب في إصابة إحداهما بكدمة في اليد.

وقال شهود العيان، إن الشرطة تدخلت وأنهت العراك، وأحالت أطراف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، وما يزال الغموض يكتنف دوافع احتجاز المرأة الثلاثينية؛ خاصة أن الواقعة حدثت في غرفة مغلقة، ولم يشاهدها الحراس، مما يثير الشكوك حول ادعائهم واتهامهم للمرأة.