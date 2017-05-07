الضمان الصحي يُلزِم شركات التأمين بحدّ أدنى من مقدمي خدمات الرعاية

تواصل – واس:

شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة، ضمن تغطية وثيقتها التأمينية وفقاً للتوزيع الجغرافي.

وجاء في تعميم وزع على شركات التأمين الصحي بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة كأعداد داخل كل منطقة ومدينة، بحيث لا تقل فيما يخص المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث فيما يخص المستشفيات عن الحدود التي وضعها المجلس وفق جدول تلقت الشركات نسخةً منه.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي محمد بن سليمان الحسين, أن الهدف من هذا التنظيم هو تعزيز الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية كافة من خلال إلزام شركات التأمين الصحي بتحديد شبكة لمقدمي الخدمات الصحية تغطي جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة ونطاقها الجغرافي على أن تتضمن الشبكة جميع مستويات الخدمة الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة, مضيفاً أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم والممارسات العالمية للتغطية التأمينية الصحية المماثلة لا سيما وملاحظة عدم التزام عدد من شركات التأمين الصحي بذلك وإصدارها وثائق تأمين صحي لأصحاب العمل تحتوي على شبكة محدودة لمقدمي الخدمة الصحية ولا تغطي مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأهاب الحسين، بجميع الشركات المؤهلة إلى التقيد بما جاء في التعميم وتزويد المجلس بالشبكة المعتمدة لها التي تتماشى مع الحد الأدنى الذي وضعه المجلس وفق الجدول التوضيحي, حيث لن يتم السماح بعد تاريخ 11 /8 /2017 بإصدار وثيقة جديدة لصاحب العمل تحتوي على شبكة مقدمي خدمة أقل من الحد الأدنى المعتمد. مبيناً أنه سيتم متابعة التزام الشركات بذلك من خلال الجولات الميدانية لفرق العمل ورسائل المجلس التوعوية المستمرة للمؤمن لهم وكذلك من خلال الشكاوى التي ترد إلى المجلس.

ولفت إلى أن المجلس خصص عدداً من قنوات الاتصال للأطراف ذات العلاقة (المؤمن لهم، شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية، أصحاب العمل), حيث تقدم للمتصل جميع المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة, إضافة إلى أسماء شركات التأمين المؤهلة وأسماء مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين وكذلك الرد على الاستفسارات كافة وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى من خلال الهاتف الموحد رقم 920001177، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa : كذلك تطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك لنكد إن على الصفحة الرسمية cchi.ksa.

يذكر أن وثيقة التأمين الموحدة أكدت منذ البدء في تطبيقها في منتصف عام 2016م على إلزام شركات التأمين الصحي بتقديم حد أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، فضلاً عن إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له، حيث بلغت جملة أعداد المؤمن لهم 12.028.966 شخصاً، منهم 2.497.007 سعوديين، فيما بلغ عدد المؤمن لهم من غير السعوديين 9.531.959 وافداً يتلقون خدمات التأمين الصحي من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة وتسع شركات إدارة مطالبات, إضافة لما يزيد على 4587 مقدم خدمات صحية معتمداً.