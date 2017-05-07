«البلديات» تطلق خدمة التقديم الإلكتروني لطلبات تصنيف الشركات

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة لتصنيف المقاولين خدمة التقديم الإلكتروني لطلبات تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، مؤكدة أنه تم البدء في استقبال طلبات التصنيف والتسجيل اعتباراً من 1/7/1438 هـ عن طريق البوابة الإلكترونية في موقع الوزارة على الشبكة العالمية، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بأن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، ويكون التصنيف وفق آلية وضعتها لجنة شكلت في هذه الوزارة بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمهندسين.

وعملت الوزارة على تحديث وتطوير الآلية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمهندسين وذلك في إطار برنامج التحول البلدي، وبرنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، للنهوض بقطاع الاستشارات الهندسية.

وقد تم وضع النماذج والمتطلبات اللازمة لتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية وتحديد (24) مجالاً تشتمل على العديد من الأنشطة لتقديم الخدمات الهندسية ، وهذه المجالات هي:

التصميم المعماري، التخطيط العمراني، الهندسة الإنشائية، هندسة الطرق والسكك الحديدية والأنفاق والجسور، هندسة المطارات، هندسة المياه والصرف الصحي، هندسة الموانئ والأعمال البحرية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهندسة الالكترونية، هندسة الحاسب الآلي، الهندسة الكيميائية، هندسة الجيولوجيا، هندسة التربة والأساسات، الهندسة القيمية، السلامة والبيئة والصحة المهنية، معامل ومختبرات تخصصية، إدارة مشروعات، إدارة الجودة، المساحة والنظم الجغرافية، الهندسة الزراعية، خدمات دراسات ومساندة فنية.

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية للراغبين في التقدم لطلب التصنيف متطلبات عامة، ومتطلبات قانونية ومالية وفنية، ويمكن تعبئة نماذج التصنيف من خلال موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية (www.momra.gov.sa) وكالة تصنيف المقاولين.

وتحث الوزارة جميع الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية على سرعة التسجيل وتعبئة النماذج المطلوبة للتصنيف، حيث سيكون التصنيف أحد المتطلبات الرسمية للمشاريع الحكومية واعتماد المخططات والدراسات.