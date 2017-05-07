بعد عُقم دام 18 عاماً.. فريق طبي بمستشفى الأسياح ينجح في إنقاذ امرأة من تسمُّم الحمل

تواصل – سعود الخالد:

نجح الفريق الطبي في مستشفى الأسياح العام في مساعدة امرأة أربعينية لتجاوز حالة تسمم بالحمل، كانت تعاني من عقم أولي دام 18 عاماً، إضافة إلى معاناتها من أمراض مزمنة، وأنجبت مولودها بعملية قيصرية، بعد رعاية طبية دامت ستة أسابيع.

وكانت المريضة قد راجعت عيادة النساء والولادة بالمستشفى وهي حامل لأول مرة بعد ١٨ عاماً – عُقم أولي – وتعاني من مرض السكر وارتفاع بضغط الدم وقصور بوظائف الغدة الدرقية، حيث أظهرت الفحوصات الطبية بأنها مصابه بتسمم حمل، وتقرر تنويم المريضة في قسم النساء والتوليد ووضعت تحت الرعاية الطبية لمتابعة نسبة السكر والضغط، حيث تمت السيطرة على تسمم الحمل لمدة ستة أسابيع كاملة.

وبحمد الله بعد ٦ أسابيع من الرعاية الطبية المكثفة أنجبت المريضة مولودها بواسطة عملية قيصرية، ونظراً لتقدم المريضة بالسن وحدوث تسمم حمل تعرضت المريضة إلى نزيف رحمي حاد نتيجة لارتخاء الرحم، وتمت السيطرة عليه فوراً عن طريق عملية جراحية حديثة، بعد تكميم الرحم عن طريق الخيوط الجراحية حيث استمرت العملية الجراحية ما يقارب خمس ساعات، وقد غادرت المريضة المستشفى برفقة الطفل وهما بحالة صحية جيدة ولله الحمد.