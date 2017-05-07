«الخدمة المدنية» تبدأ في استقبال مرشحي الوظائف الإدارية

تواصل – خالد العبدالله:

بدأت فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية في مختلف مناطق المملكة منذ صباح اليوم الأحد، في استقبال (1754) مواطناً ومواطنةً من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن هذه الوظائف في الثاني من شهر رجب الماضي، حيث تمت المفاضلة بين المتقدمين، بحسب ما ورد في الاعلان بأفضلية غير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) ، اقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية)، والفصل بين المتقدمين والمتقدمات في حال تساوي النقاط بالنظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت الوزارة على المعلنة أسمائهم في يوم الخميس الماضي، ضرورة اصطحاب الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

– ما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الاهلية.

وشددت الوزارة على أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح والتي تنتهي في يوم الخميس 22 – 8 – 1438هـ، سيكون ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.