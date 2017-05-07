زواج يُنهي عداوة 300 سنة بين قريتين شرق الصين

تواصل – وكالات :

يفصل بين قريتين صغيرتين في شرق الصين جدول ماء صغير وعداوة عمرها 300 سنة، لكن زواج شاب من هذه القرية وشابة من تلك فتحت صفحة جديدة بينهما.

وتقع قريتا ووشان وييبو في مقاطعة فوجان، وهما قريتان صغيرتان لا يزيد عدد سكانهما معاً عن سبعة آلاف و500 شخص، ولطالما كانت العادات فيهما تحظر الزواج المختلط بينهما.

وروى وانغ هونغدونغ المسؤول عن فرع الحزب الشيوعي في قرية ووشان: “لا يذكر أحد متى صار سكان القريتين لا يتزاوجون فيما بينهم، ولكن ما نعرفه أن قتالاً نشب على المياه قبل 300 عام”.

وقال وانغ: “قبل أربعين عاماً وقع خلاف آخر يتعلق بالمقبرة، لكن الأمور هدأت وخصوصاً في السنوات العشر الأخيرة، وبدأنا نبني معاً مصنعاً للأحذية وصار الشباب يختلطون ببعضهم”.



رغم عودة العلاقات بين سكان القريتين، ظلت مسألة الزواج المختلط بينهم ذات حساسية، إلى أن اتفق شاب وشابة من القريتين على الزواج قبل ثلاث سنوات.

وعارضت العائلتان زواجهما، فاضطرا إلى المغادرة إلى مكان يبعد ألفاً و500 كيلومتر، في العام 2015، ولما أنجبا طفلين، ولطي صفحة العداوة الطويلة وما رافقها من اعتقادات خرافية، أقام سكان القريتين احتفالاً حضره 500 شخص.