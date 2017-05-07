ابتكار جديد للتخلص من إزعاج لوحة المفاتيح أثناء العمل

تواصل – وكالات:

يشتكي الموظفون من كثرة الضوضاء والضجيج التي تحيط بمكتبهم، وهو الشيء الذي يؤثر على طريقة عملهم، الأمر الذي دفع عالم الكمبيوتر الدكتور توماس فريتز، إلى اختراع جديد للتخلص من إزعاج الزملاء أثناء الدوام.

ووفق ما ذكرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن الدكتور توماس فريتز ابتكر طريقة جديدة لإبعاد الزملاء عنك أثناء تركيزك على مهمة ما، حيث يتعلق الأمر بضوء أحمر وآخر أخضر يظهر على لوحة مفاتيح حاسوبك.

وتظهر هذه الأضواء على لوحة الفاتيح، وتتفاعل مع حالة “الفأرة” و”الكيبورد”. في حال كنت تحرك الفأرة وتكتب بشكل مستمر على لوحة المفاتيح، فإنه سيشتعل الضوء الأحمر حتى يعرف زملاؤك أنك غير متاح، وفي حال لم تحرك الفأرة ولم تكتب شيئاً على لوحة المفاتيح لمدة طويلة، فإن الضوء سيصبح أخضر.

وقال فريتز، من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا “عندما يقاطعك أحد ما أثناء عملك يلزمك وقت طويل حتى تستعيد تركيزك”. وتابع “الأضواء تظهر مثل حالتك على برنامج (سكايب)، تخبر زملاءك إذا كنت متفرغاً للدردشة معهم أم لا، بدون الحاجة إلى سؤالك”.