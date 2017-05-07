مصادر: زعماء دول خليجية وإسلامية يلتقون «ترامب» خلال زيارته للمملكة

تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن زيارة الرئيس دونالد ترامب للرياض ستشهد عقد 3 قمم؛ إذ ستجمع القمة الأولى بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والثانية سيشارك خلالها في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستنعقد بالتزامن مع زيارته، وأما الثالثة فهي قمة “إسلامية – أمريكية”.

وبيّنت المصادر، وفقا لـ”عكاظ”، أن القمة الثنائية بين خادم الحرمين والرئيس الأمريكي ستناقش تعميق العلاقات وسبل التعاون بين البلدين وعدداً من مذكرات التفاهم التي ستعتمد خلال المرحلة المقبلة، فيما ستتناول القمة “الخليجية – الأمريكية” عدداً من الملفات المهمة في مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب بالمنطقة، إلى جانب سبل ردع إيران ووقف تدخلاتها بدول الجوار.

ولفتت إلى أن القمة الثالثة ستجمع بين ترامب وقادة الدول الإسلامية؛ لمناقشة ملف الكراهية ورد الإدارة الأمريكية حول وقوفها ضد الإسلام، موضحةً أن هناك دعوات وجهت لقادة ومسؤولي عدد من الدول الإسلامية المشاركة في التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء باكستان نواز شريف.

يذكر أن البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن ترامب سيغادر نهاية شهر مايو الجاري الولايات المتحدة في أول زيارة خارجية له، وسيصل إلى الرياض في الثالث والعشرين من مايو الجاري.