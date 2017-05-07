«الشؤون الإسلامية» توفر 3 آلاف مادة علمية عبر شاشات إلكترونية لزوارها ومراجعيها

تواصل – واس

أطلقت وكالة المطبوعات والبحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة التصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة، التي تزيد على 3000 مطبوعة، وبحث علمي، عبر المكتبة الإلكترونية التي تم وضعها في بهو الوزارة بمقرها بالرياض، لتمكين زوارها ومراجعيها من الاستفادة من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية وفق منظومة إلكترونية متطورة.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، المشرف العام على المكتبة الإلكترونية الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مشاريع النشر الإلكتروني للوزارة التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030.

وبين “الحديثي”, أن توفير هذه الخدمات يأتي بتوجيهات ودعم وزير الشؤون الإسلامية، الذي يؤكد على تقديم خدمات نوعية ومميزة ضمن رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.

يشار إلى أن وكالة المطبوعات والبحث العلمي بالشؤون الإسلامية, أطلقت خدمة المكتبة الإلكترونية خلال مشاركتها بالمعرض الدولي للكتاب في دورته الماضية، حيث وفرت الخدمة لزوار المعرض إمكانية الحصول على جميع إصداراتها إلكترونياً، عبر شاشات تفاعلية متطورة، بأكثر من 45 لغة ، وحظيت هذه المبادرة بإشادة كبيرة من زوار المعرض الذين توافدوا على جناح الوزارة للاستفادة من هذه الخدمة .