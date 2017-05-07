 بالفيديو.. «آيفون 8» يطرد المياه المتسربة إلى الهاتف | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. «آيفون 8» يطرد المياه المتسربة إلى الهاتف

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تواصل – وكالات:

كشفت تسريبات حديثة خاصة بهاتف آيفون 8، أن شركة “أبل” ستزود الهاتف الجديد بخاصية جديدة تتمثل في طرد الماء من داخل الهاتف، وليس الاكتفاء بمقاومته لرذاذ الماء فقط، كما توفر في نسخة آيفون 7 و7بلس.

وتعمل آبل  على تطوير آلية الهاتف الجديد في مقاومته للماء، بشكل يمكنه من طرد كميات المياه التي قد تتسرب داخله، وذلك على غرار النسخة الثانية من “ساعة أبل”.

ويظهر الفيديو أن النسخة الثانية من “أبل واتش” مقاومة للمياه إلى ما يصل لعمق 50 متراً، ويمكنها طرد المياه من داخلها عبر الضغط على خاصية “سونيك” الموجودة في القائمة الرئيسية.

وتعتمد الميزة على تشغيل صوت بتردد محدد يتيح دفع قطرات الماء بقوة خارج مكبرات الصوت في الساعة، ويكفي بعد ذلك مسح الساعة بقطعة جافة للحفاظ على الهاتف.

والغريب أن شركة آبل  لم توفر هذه الميزة في هاتفي “آيفون 7″ و”آيفون 7 بلس” التي طرحتها في سبتمبر 2016، إذ إن النسختين تعدان فقط مقاومتين للماء، مع عدم وجود خاصية لطرد المياه من داخل الهاتف.

ووفقا لموقع “ماشابل” التقني، فإن الخاصية الجديدة ستمكن هاتف آيفون المقبل من طرد المياه، مما يسهم في الحفاظ عليه وتحسين الأداء الخاص به.

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