 إطلاق تصميم جديد لمنصة يوتيوب لأجهزة سطح المكتب | صحيفة تواصل الالكترونية

إطلاق تصميم جديد لمنصة يوتيوب لأجهزة سطح المكتب

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إطلاق تصميم جديد لمنصة يوتيوب لأجهزة سطح المكتب

تواصل – وكالات:

أعلنت منصة الفيديو يوتيوب عن إطلاق تصميم جديد، لإصدار سطح المكتب مع إجراء تعديلات تقنية شاملة، بالإضافة إلى توافر الوضع الليلي Dark Mode.

وتهدف الشركة الأمريكية من خلال التصميم الجديد لموقع يوتيوب إلى مواءمة إصدار سطح المكتب بشكل أكبر مع الإصدار الجوال، حيث يمتاز الإصدار الجديد بتصميم أكثر وضوحاً، مع إمكانية إنشاء المحتويات والقنوات بشكل أكثر سهولة.

ومن خلال التصميم الجديد يتمكن المستخدم من مواصلة التصفح إلى ما لا نهاية، أو ما يعرف باسم وظيفةInifinite Scrolling، كما يتم في وضع السينما إعتام شريط البحث، حتى يظهر الانطباع العام بشكل أفضل.

بالإضافة إلى إمكانية تفعيل الوضع الليلي Dark Mode، وبالتالي يتم إعتام جميع الأسطح الساطعة في الصفحة، وهو ما يساعد على مشاهدة الفيديو بصورة أفضل وخاصة أثناء الليل، ويمكن للمستخدم تفعيل الوضع الليلي في الإعدادات أعلى الجانب الأيمن من صفحة الويب.

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