 «الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على الرياض والشرقية والقصيم وحائل اليوم | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على الرياض والشرقية والقصيم وحائل اليوم

0
«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على الرياض والشرقية والقصيم وحائل اليوم

تواصل ـ خالد العبدالله:

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد والبيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ومثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم وحائل) تمتد إلى منطقة المدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية لمنطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم (الأحد).

وأشارت في بيان لها اليوم، إلى استمرار الحالات الربيعية الممطرة على بعض مناطق المملكة، في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية (من متوسطة إلى غزيرة) تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية منها، مستبعدة تأثر الأجزاء الساحلية لمناطق (جازان، عسير ومكة المكرمة) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وطالبت الجميع بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ودعت إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد ايضا

تسمية مصنع كسوة الكعبة بمجمع الملك عبدالعزيز

تسمية مصنع كسوة الكعبة بمجمع الملك عبدالعزيز

«الشؤون الإسلامية» توفر 3 آلاف مادة علمية عبر شاشات إلكترونية لزوارها ومراجعيها

«الشؤون الإسلامية» توفر 3 آلاف مادة علمية عبر شاشات إلكترونية لزوارها ومراجعيها

مصادر توضح الأدوار المتوقعة للعسكريين البنجلاديشيين في التحالف الإسلامي

مصادر توضح الأدوار المتوقعة للعسكريين البنجلاديشيين في التحالف الإسلامي

وزير الصحة: لن يتعرض طبيب لأذى بعد الآن

وزير الصحة: لن يتعرض طبيب لأذى بعد الآن

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>