مصادر توضح الأدوار المتوقعة للعسكريين البنجلاديشيين في التحالف الإسلامي

تواصل – سامر محمد:

علمت صحيفة “بروثوم- ألو” البنجلاديشية من مصادر مطلعة أن المملكة ترغب في تعيين عسكريين من بنجلاديش على المستوى المتوسط في أعمال تتعلق بالبحث والتحقيق لصالح التحالف الإسلامي العسكري.

وأشارت إلى أن الرياض تريد أيضاً تعاون دكا في إزالة الألغام من أراضي المملكة وحماية حدودها والمشاركة في بناء البنية التحتية الدفاعية.

ووفقاً لدبلوماسيين اطلعوا على تلك المسألة، فإن المملكة عقدت محادثات مع الحكومة البنجلاديشية على مستويات مختلفة منذ تشكيل التحالف في ديسمبر 2015م.

ونقلت عن مصادر مطلعة في الحكومة البنجلاديشية أن المستشار الدفاعي لرئيسة الوزراء الذي زار المملكة العام الماضي عقد محادثات مع المسؤولين في المملكة بشأن بناء البنية التحية الدفاعية وإزالة الألغام وإصلاح الطائرات، فضلا عن مناقشة مسألة تبادل المعلومات الاستخبارية، وذكرت الصحيفة أن بنجلاديش لديها خبرة في إزالة الألغام منذ حرب الخليج.