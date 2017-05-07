«التلاسيميا».. الأعراض وطُرق العلاج

تواصل ـ وكالات:

تُعرف التلاسيميا بالمرض الوراثي الذي يؤثر على الهيموغلوبين بالدم، مما يؤثر على خلايا الدم الحمراء من حيث قدرتها على العمل وطول عمرها؛ مما يؤدي إلى فقر الدم.

ويؤدي قصر عمر خلايا الدم الحمراء إلى حمل الجسم على إنتاج الكثير منها لتعويض ضعف أدائها مما يسبب المزيد من الأعراض والمشاكل، وتتنوع التلاسيميا بحسب عوامل عدة وهي وجود عاملين وراثيين معاً أو واحد فقط ونوع الخلل الوراثي وبحسب الشخص نفسه أيضاً،

ويرى الأطباء أن وجود عامل وراثي واحد للتلاسيميا يسبب أعراضاً أقل حدة من وجود عاملين معاً، كما يعد وجود الخلل الوراثي بالجزء ألفا من الهيموغلوبين مع وجود عاملين وراثيين معا هو أشد أنواع الثلاسيميا والذي يسبب وفاة الجنين داخل الرحم حتى قبل أن يولد.

وتظهر أعراض التلاسيميا على الشخص عادة من الأشهر الأولى من عمره، وتظهر بشرة المريض على أنها شاحبة أو قد تميل إلى الصفار ويمكن أن يظهر اللون الأصفر أيضا في الجزء الأبيض من العين. يظهر أيضاً انتفاخ في البطن وقصور في النمو وكبر في حجم عظمة الجبهة والفك العلوي. يمكن تشخيص التلاسيميا عن طريق فحص الدم والذي يظهر المرض عن طريق شكل الخلايا ولونها.

ويمكن علاج أعراض التلاسيميا عن طريق عمليات نقل الدم السليم المستمرة من شخص آخر غير مصاب بالمرض، ويحتاج مرضى التلاسيميا أيضاً لاستئصال الطحال، والذي يقوم بالتخلص من خلايا الدم الحمراء والذي يزيد مشكلة فقر الدم عند المريض.

وينصح مرضى التلاسيميا بمراجعة الطبيب بشكل دائم والالتزام بالفحوصات وعدم أخذ الفيتامينات التي تحتوي على الحديد وأخذ حبوب حامض الفوليك إذا نصح الطبيب بذلك. هذا وينصح مرضى التلاسيميا باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وتجنب التعرض للأمراض عن طريق غسل اليدين المتكرر وتجنب العدوى.