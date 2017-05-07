 «شاحن هاتف» يتسبب في وفاة 3 وإصابة آخرين بالمغرب | صحيفة تواصل الالكترونية

«شاحن هاتف» يتسبب في وفاة 3 وإصابة آخرين بالمغرب

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«شاحن هاتف» يتسبب في وفاة 3 وإصابة آخرين بالمغرب

تواصل ـ وكالات:

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون باختناق، جراء اندلاع حريق في منزل لسوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال، بمدينة أزيلال وسط المغرب.

وحسب بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد “لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون باختناق، صباح أمس (السبت) إثر الحريق الذي اندلع بإحدى الشقق بحي تانوت بمدينة أزيلال”.

وقال البيان إن “أسباب الحريق، حسب المعطيات الأولية، تعود إلى سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال داخل الشقة”. وأضاف أن السلطات المحلية تدخلت لإخماد الحريق، ونقل المصابين عبر مروحية وسيارات الإسعاف الطبي إلى المستشفى الجامعي لمدينة مراكش (تبعد حوالي 200 كيلومتر عن أزيلال).

وأشار البيان إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كل الظروف المرتبطة بهذا الحادث.

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