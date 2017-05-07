 وزير الصحة: لن يتعرض طبيب لأذى بعد الآن | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الصحة: لن يتعرض طبيب لأذى بعد الآن

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وزير الصحة: لن يتعرض طبيب لأذى بعد الآن

تواصل ـ الرياض:

وعد وزير الصحة توفيق الربيعة، بالمتابعة الشخصية لقضية الطبيب المُعتدَى عليه بالمدينة المنورة، وقال في اتصال هاتفي مع الطبيب المصاب ريان عارف “إن أحداً لن يتعرض للأطباء بأذى بعد الآن”.

من جهته، أعرب “عارف”، عن ارتياحه لاتصال الوزير به، مشيراً إلى أنه وصل إلى جدة لاستكمال علاجه ثم العودة لممارسة مهنته.

تجدر الإشارة إلى أن الطبيب المعتدى عليه كان قد تعرض للطعن بآلة حادة من قبل مرافق أحد المرضى في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، الخميس الماضي، ما تسبب في نزيف له نُقل على أثره إلى طوارئ المستشفى، فيما تم القبض على الجان.

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