«النقد»: ودائع الأفراد والشركات في مصارف المملكة تتجاوز 26 مليار دولار

تواصل – الرياض :

بلغت ودائع الأفراد والشركات بالعملة الأجنبية في المصارف العاملة في المملكة 100.9 مليار ريال (تعادل 26.9 مليار دولار) خلال نهاية الربع الأول من العام الجاري، ويمثل ذلك نسبة 8.66 % من إجمالي حجم تلك الودائع الذي بلغ 1.165 تريليون ريال (تعادل 300.645 مليار دولار)، وفقاً لإحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

ووفقاً لبيانات المؤسسة في نشرتها الإحصائية الشهرية، فإن قيمة ودائع الأفراد والشركات بالعملة الأجنبية بلغت في نهاية الربع الأول من 2017 أعلى مستوى منذ عام 2012 على الأقل.

وازداد حجم هذه الودائع بنسبة 10.54 % مقارنة بالربع الأول من عام 2016، عندما بلغ حجمها آنذاك 91.279 مليار ريال ( ما يعادل 24.34 مليار دولار)، كما بلغت ودائع الجهات الحكومية بالعملة الأجنبية 22.232 مليار ريال (ما يعادل 6.19 مليار دولار).