شرطة الرياض تطيح بعصابة نَشْل وسَلْب المارة باستخدام الدراجات النارية (فيديو)

تواصل – خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم وممتلكاتهم الشخصية ونشل هواتفهم المحمولة باستخدام الدرجات النارية، فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بالإطاحة بالجناة.

ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط ثلاثة أشخاص بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم، وبتركيز البحث عنهم تكللت الجهود – بفضل الله – عن ضبطهم (مواطنان ووافد أرتيري جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب ثلاثة عشر عملية سرقة تمثلت في استيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية ونشل الهواتف المحمولة وارتكاب الفرار على متن درجات نارية موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وأشار الناطق الإعلامي بشرطة الرياض إلى أنه تم التحفظ على الجناة رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.