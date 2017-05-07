التفاصيل الكاملة للسطو المسلح على متجر الذهب بضباء واستشهاد رجل أمن

تواصل – تبوك:

كشف شهود عيان، التفاصيل الكاملة للجريمة التي راح ضحيتها رجل أمن، وأصيب على إثرها بائع محل للمجوهرات بالسوق العامة في محافظة ضباء مساء أمس الأول (الجمعة)، بعد أن قام مجهول بسطو مسلح متنكراً بزي نسائي.

وقال شهود العيان: إن الجاني دخل محل الذهب، متخفياً بزي نسائي، وحين اكتشف البائع حيلته سارع إلى إبلاغ الجهات الأمنية، التي وصلت إلى الموقع سريعاً بقيادة الرقيب أول عطا الله سويلم الحويطي، وفي الحال أطلق الجاني عدة رصاصات باتجاه سيارة الدورية، مما أدى إلى مقتل الرقيب أول الحويطي – رحمه الله-.

وأضاف شهود العيان وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجاني لم يكتف بهذا، بل أطلق دفعات من نيران سلاحه الرشاش إلى بائع محل الذهب حسين الوابلي، الذي تعرض لإصابات حرجة وخطيرة نُقل على أثرها للمستشفى، وتمكن القاتل من السيطرة على سيارة الدورية بعد سحب رجل الأمن إلى الرصيف وفرّ هارباً بعد سرق كميات من الذهب والمجوهرات.

واستنفرت شرطة ضباء طاقاتها وباشرت الحادثة فورا بقيادة العقيد ياسر سعود العنزي، وشهدت شوارع وأحياء المحافظة عمليات بحث موسعة عن الجاني الهارب، فيما شوهدت طائرة عمودية تطوف فوق المحافظة للمشاركة في عمليات البحث والمساندة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على سيارة الدورية في أحد المواقع، فيما تستمر في ملاحقة الجاني الهارب.

وقال سالم الحويطي (شقيق شهيد الواجب): إنه يحتسب شقيقه شهيداً؛ لأنه رحل مدافعاً عن الحق وسلامة المواطنين، مؤكداً ثقته في الأجهزة الأمنية في ضبط القاتل، وأن دماء شقيقه لن تضيع هدراً، وسينال القاتل جزاءه العادل، مضيفاً: أن “شقيقه الراحل عرف بتفانيه وإخلاصه في أداء مهماته الأمنية طوال 26 عاماً»، مشيراً إلى أن الراحل أكبر أشقائه، وله سبعة أبناء.