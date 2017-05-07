4 ملايين عانس بالمملكة.. و«البوعلي» يوضح الأسباب

تواصل – الرياض:

أكد الشيخ أحمد البوعلي -إمام وخطيب جامع آل ثاني بالأحساء- أن عدد الفتيات العوانس ‎في المملكة بلغ 4 ملايين فتاة مع نهاية العام 2015، ما يمثل ارتفاع كبير، مقارنة بقرابة 1.5 مليون فتاة في عام 2010م.

وأضاف: “نحو ثلث الفتيات السعوديات فوق الثلاثين عاماً لم يتزوجن خلال العشرة أعوام الماضية، ولعل من أبرز الأسباب ارتفاع المهور وتكاليف الزواج الباهظة وتزويج أو حرمان بعض الآباء بناتهم رغبةً في المال، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب خلال السنوات الأخيرة وارتفاع تكاليف تأجير قاعات الأفراح”، بحسب “الرياض”.

وأضاف:”أن الأرملة والمطلقة امرأة لها كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة ولا يجوز لأحد من الناس أن يبخسها شيئاً من حقوقها فلها الحق في أن تتزوج بعد فراغ عدتها وهذا أمر شرعه الله بل إن المرأة الأرملة والمطلقة تفوق غيرها في رجاحة عقلها وتجربتها في الحياة، فليس فيها ما يعيبها”.

وأشار إلى أن عزوف بعض الرجال عن الزواج بالأرامل والمطلقات ناتج عن الوضع الاجتماعي لهذه المرأة بسبب من تواجههم من بنات جنسها من نظرة قاسية تحرمها من بعض حقوقها في الحياة، كما أنه يتولد لدى المطلقة خاصة خوف من الفشل في الزواج الثاني بسبب تجربتها الأولى، ومتى قوبلت الأرملة والمطلقة بالإعراض وعدم الزواج، فإن لذلك أثره على المجتمع حين يكثر العوانس في البيوت.