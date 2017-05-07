 سفير المملكة بإندونيسيا يُحذِّر من عروض الزواج المخالفة | صحيفة تواصل الالكترونية

سفير المملكة بإندونيسيا يُحذِّر من عروض الزواج المخالفة

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سفير المملكة بإندونيسيا يُحذِّر من عروض الزواج المخالفة

 

تواصل – الرياض:

حذر سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا، أسامة بن محمد الشعيبي، السياحَ السعوديين من الانسياق وراء عروض سماسرة الزيجات غير النظامية.

وأوضح الشعيبي أن الزواج غير النظامي أدخل الكثيرين في متاهات طويلة، انتهت بالسجن والمطالبات المالية، لأنه انتهج طريقاً مخالفاً للأنظمة، فالحكومة الإندونيسية تحارب مثل هذه الظواهر، وحكومة خادم الحرمين وضعت آليات وقوانين للزواج من الخارج.

ولفت إلى أن هؤلاء السماسرة يتاجرون بالمتورطين بالزيجات غير النظامية، التي لا تحمل أي مقومات للزواج السليم، إذ تقوم على العشوائية.

وأكد الشعيبي: “السواد الأعظم من السعوديين يأتون للسياحة النظيفة، لكني آمل من الجميع مراعاة اختيار الفنادق ذات السمعة الجيدة وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع جميع العاملين بالفندق والاحتفاظ بالمستندات والوثائق الرسمية للمسافر في صندوق الأمانات الموجود في الفندق، مع الاحتفاظ بعنوان مقر الإقامة أثناء التنقل، وعدم الانخداع بمن يبحثون عن إغراق الشباب -تحديداً- في المشاكل، لتحقيق مكاسب وراء ذلك”.

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