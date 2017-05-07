شؤون الحرمين تكشف عن 3 برامج للترجمة الفورية خلال شهر رمضان

تواصل – مكة المكرمة:

انطلاقاً من اهتمام الدولة رعاها الله لرواد المسجد الحرام بمختلف لغاتهم عقد مدير إدارة الترجمة بالمسجد الحرام وليد الصقعبي، اجتماعاً مع رؤساء لجان الترجمة بمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب إلى اللغات “الانجليزية، الأردية، الأندونيسية، الفرنسية، الفارسية” لمناقشة خطط وبرامج الإدارة خلال موسم شهر رمضان المبارك 1438هـ.

وصرح الصقعبي بأنه بفضل الله ثم دعم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سيتم توفير ثلاثة برامج خلال شهر رمضان المبارك، وهي:

البرنامج الأول: البث المباشر لعدد 29 حلقة إذاعية في مادة التفسير وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات “الانجليزية، الأردية، الفرنسية، الفارسية، الإندونيسية”، وسيتم ذلك عبر ترددات البث الإذاعي المخصصة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب، إضافةً إلى أن المادة الإذاعية سترتبط مع ما سيتلوه أئمة المسجد الحرام خلال صلاة التراويح، وسيكون موعد البث بعد صلاة التراويح في تمام الساعة 11:30م في الليالي العشرين الأولى من شهر رمضان وفي الساعة ١١:٠٠م في العشر الأواخر- بمشيئة الله.

-البرنامج الثاني: إصدار وبث برنامج “رمضان والصيام من منبر المسجد الحرام”، ويعد البرنامج أحد مخرجات مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب في مواسم 1436٫1437، والتي تشترك في موضوعات شهر رمضان المبارك وما يسن فيه من طاعات، إذ أن المشروع المبارك اتبع مسلك الترجمة الفورية المتزامنة في تاريخ إلقاء الخطب، وفي هذا البرنامج تم اتباع مسلك الترجمة التعاقبية تيسيراً على المستمعين من رواد المسجد الحرام.

البرنامج الثالث: خدمات الإرشاد المكاني – وحدة لسان الحاج والمعتمر والذي تتولى فيه الإدارة التعاقد مع العدد الكافي من المرشدين والأدلاء لرواد المسجد الحرام بثماني لغات وتوفير الخرائط الموضحة والإجابة على الاستفسارات حول البوابات والمداخل ومواضع الخدمات التي تقدمها الرئاسة لرواد المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، وسيكون عمل المرشدين على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك.