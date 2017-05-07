«عمل القريات» يضبط 7 مخالفات لشروط تأنيث المحلات

تواصل – عبدالله النعيم:

نفّذ فريق التفتيش بمكتب عمل محافظة القريات مساء أمس حمله تفتيشية شملت أكثر من ٢١ منشأة في قطاع بيع المستلزمات النسائية، وذلك ضمن إطار الحملات التي يقوم بها مفتشو فرع الوزارة بمنطقة الجوف.

وأوضح مدير مكتب عمل القريات مفضي العنزي، أن الحملات أسفرت عن ضبط سبع مخالفات تلخصت في (٢) مخالفة للمادة ٣٦ وعدد (٢) للمادة (٣٣) وعدد (٣) تشغيل وافدين بدون عقد أجير، فيما تم إنذار أكثر من 10 منشآت.