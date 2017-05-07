 مرور العرضيات تكشف لـ«تواصل» ملابسات مقطع التفحيط (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

مرور العرضيات تكشف لـ«تواصل» ملابسات مقطع التفحيط (فيديو)

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تواصل – سعيد القرني:

تفاعلت إدارة المرور بمحافظة العرضيات مع مقطع فيديو نشرته “تواصل”، ويظهر فيه مجموعة شباب يمارسون التفحيط في المحافظة.

وأكد مدير مرور العرضيات الرقيب أول محمد معيض القرني لـ”تواصل”، أن الواقعة حدثت مساء أمس في نمرة بمخطط البلدية في العرضية الشمالية، مضيفا أنه تم القبض على أحد المفحطين بمساعدة الجهات الأمنية الموجودة في الموقع.

وأضاف القرني أنه تم حجز مركبة المفحط وسوف يعرض على هيئة المرور لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مشيراً إلى أنه لا يزال البحث قائم للتوصل إلى المفحط الآخر، مؤكدا أنهم يعملون على إنهاء هذه الظاهرة في المحافظة – بإذن الله-.

الجدير بالذكر أن ظاهرة التفحيط انتشرت كثيرا في المحافظة بعدما كانت منحصرة لدى قلة، إلا أن توافد شباب من محافظات أخرى زاد الوضع سوءاً.

 

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