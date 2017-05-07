 «الصحة»: تسليم قسمي الصيدليات والأشعة للقطاع الخاص قريباً | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة»: تسليم قسمي الصيدليات والأشعة للقطاع الخاص قريباً

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«الصحة»: تسليم قسمي الصيدليات والأشعة للقطاع الخاص قريباً

تواصل – الرياض:

أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد الشيباني، أن الوزارة بصدد التحول الكامل للملف الإلكتروني الموحد للمريض في المملكة، فيما تسعى الوزارة إلى الانفكاك من أقسام معينة كالصيدليات والأشعة وتحويلها إلى القطاع الخاص.

وقال: “القطاع الخاص ننظر له في جزئيتين: إما أن يلبي ثغرات موجودة في النظام، فاليوم لدينا خدمات تأهيل أو خدمات رعاية ممتدة سنسلمها للقطاع الخاص، ولن نقوم نحن بعملها وسنشتري الخدمة فيها، والجزء الآخر لتحسين الكفاءة”، بحسب “الحياة”.

وأوضح أن أقسام الأشعة أو الصيدلية أو المختبرات سننتهي من نموذجها بالاتفاق مع وزارة المالية لوضع الأنظمة القانونية ومناقشة تحولها من موازنة رأسمالية إلى موازنة تشغيلية، وهي تحتاج إلى إجراءات محددة لضبطها وتعميمها، ونعمل في 2018 لتكون التسع مبادرات التي حددتها الوزارة عبر مقاولين”.

وأضاف: “بدأنا الآن التجهيز لـ50 مركزاً طبياً بكل هذه التقنية، وبدأنا بإقامة تجارب على هذا النوع مع العمل الحي على موضوع التقنية المحددة لمرضى محددين في مناطق محددة، وسنطلقها تباعاً عند الانتهاء من الأطر التنظيمية والتشريعية كافة لها”.

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