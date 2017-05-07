اليوم.. استقبال متقدمي وظائف «بند الأجور» بالقطاع الغربي للحرس الوطني

تواصل – جدة:

يبدأ القطاع الغربي للحرس الوطني، اليوم (الأحد)، استقبال المتقدمين لوظائف بند الأجور لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في جدة (عامل خدمات عامة، قهوجي، موزع بريد، مجلد، معقب، مراسل مكتبي، مراسل)، والمدينة المنورة (مراسل)، والطائف (مراسل مكتبي).

واشترط على المتقدمين: أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون محالا على التقاعد من أي جهة حكومية، والالتزام بالممارسة الفعلية لمهمات الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري، ولا يقل العمر عن 20 عاما ولا يتجاوز الـ40 وقت التقدم بالطلب، وأن يخضع للمقابلة الشخصية من قبل أعضاء اللجنة، وأن تكون الخبرات السابقة بالقطاع الخاص في طبيعة عمل الوظيفة، يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها ومن الغرفة التجارية موضحًا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة، وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار “رنت” من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

أما الوظائف التي تتطلب شهادة تدريبية إضافة إلى المؤهل لا يحتسب التدريب إلا ما كان بعد تاريخ الحصول على المؤهل وفي طبيعة العمل، وشهادات الدورات التدريبية يجب أن تكون من جهة تدريبية معترف بها، ويتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في حال التقدم على أكثر من وظيفة أو أكثر من طلب توظيف.