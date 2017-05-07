طلاب يقلدون «عارضات الأزياء» داخل فصل دراسي.. و«التعليم» تستنفر بحثاً عنهم (فيديو)

تواصل – الرياض:

تبذل وزارة التعليم جهودها للتوصل إلى طلاب المرحلة الثانوية الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يسيرون على الطاولات الدراسية داخل الفصل الدراسي في وضع أشبه بصالة أزياء.

وأثار المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع حفيظة الكثيرين من أولياء الأمور، في الوقت الذي عزا فيه ناشطون ظهور مثل هذه الممارسات الخاطئة، إلى غياب الرقابة من الكادر التعليمي عن الفصل، مما أتاح لمجموعة من المشاغبين القيام بهذا التصرف.

فيما طالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل جميع الفصول الدراسية ليتمكن قائد المدرسة والمسؤول المكلف بمتابعة كل ما يدور في الفصول، نظرا إلى أن تصرفات الطلاب باتت تتجاوز لما هو أخطر من هذا الفيديو – وفقاً لـ”الحياة”-.

وأكد تربويون في الميدان المدرسي على ضرورة وجود ضوابط مشددة على الطلاب المشاغبين داخل المدارس كافة في جميع المراحل التعليمية للبنين، مؤكدين أنه: “إذا لم يكن هناك رادع صارم لمن يفعلون بعض السلوكيات الخاطئة فإنه ستكون هناك عملية عكسية على بقية الطلاب الآخرين”.