 «إيواء جدة» خالية من النزلاء لأول مرة منذ 8 سنوات | صحيفة تواصل الالكترونية

«إيواء جدة» خالية من النزلاء لأول مرة منذ 8 سنوات

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«إيواء جدة» خالية من النزلاء لأول مرة منذ 8 سنوات

تواصل – الرياض:

قال مساعد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، سعيد الغامدي، أن دار الإيواء التابعة لدار الحماية الاجتماعية بمحافظة جدة، أصبحت خالية من أي نزيل لأول مرة منذ 8 سنوات.

وأرجع الغامدي، وفقاً لصحيفة “المدينة”، خلو دار الحماية بجدة من النزلاء بشقيها الرجالي والنسائي إلى الجهود الكبيرة في التعامل مع الحالات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وارتفاع نسبة الوعي فيما يخص العنف الأسري، مشيراً إلى أن دار الضيافة تضم نحو 22 حالة.

الجدير بالذكر، أن دور الحماية عبارة عن دار لإيواء الفئات المستضعفة التي تتعرض للعنف الأسري والإيذاء بأنواعه لتقديم الحماية الاجتماعية لهم، أما دور الضيافة فهي دار إيواء مؤقت للفتيات اللائي يرفضن العودة لذويهن بعد انقضاء محكوميتهن، أو من رفض ذووهن تسلمهن، ويبقين في الدار لحين تزويجهن أو تقريب وجهات النظر.

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