وزير العدل التركي يزور أمريكا لبحث إمكانية تسليم «جولن»

تواصل – وكالات:

أعلن بكر بوزداغ وزير العدل التركي عن نيته زيارة الولايات المتحدة غداً الاثنين، لإجراء مباحثات مع نظيره الأمريكي جيف سيشنز، بخصوص تسليم “فتح الله جولن”.

وقال بوزداغ، خلال حضوره اجتماع المجلس الاستشاري لفرع حزب “العدالة والتنمية” في ولاية يوزجات وسط البلاد، “سأجري لقاء مع نظيري الأمريكي يوم الاثنين، وسيكون موضوع لقاءنا اعتقال مؤقت لزعيم الإرهاب جولن، وإعادته إلى تركيا”.

وتابع الوزير: من الآن بدأ الإرهابيون يلفقون الأخبار الكاذبة كي تبوء زيارتنا بالفشل، ومهما فعلوا فإن تركيا ستواصل كفاحها ضدهم، وفقا لـ”الأناضول”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول منتصف يوليو الماضي محاولة انقلاب فاشلة، وتم اتهام منظمة “فتح الله جولن” بالوقوف خلفها، وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم زعيم منظمة الكيان الموازي “فتح الله جولن” بموجب اتفاقية “إعادة المجرمين” المبرمة بين الجانبين عام 1979.