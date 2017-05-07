لهذه الأسباب لا ترتفع درجة حرارة الدماغ

تواصل – وكالات:

سؤال حير الكثيرون لماذا لا ترتفع درجة حرارة الدماغ رغم كم العمليات التي يقوم بها المخ؟، والإجابة يؤكدها علماء أمريكيون حيث زعموا أنهم توصلوا لمعرفة سبب عدم ارتفاع درجة حرارة الدماغ نتيجة التفكير المفرط.

وأوضح العلماء أنهم توصلوا لنتائج تفسر تلك الظاهرة، ووفقًا لهم فإن ما يسمى بـ”قرن آمون” أو ما يعرف بـ“الحصين” (ارتفاع مطول دائري في القرن الصدغي للبطين الجانبي للدماغ)، يمنع زيادة العبء على الدماغ، ويقلل من ارتفاع درجة حرارته أثناء التفكير أو الضغوط الذهنية الكبيرة، وهذه المنطقة من الدماغ تعمل كحساس للحرارة وتقوم بتعديلها في حال ارتفعت عن الحد الطبيعي.

وكشف العلماء، أن التجارب التي أجروها على الفئران بينت أن أجسادها تقوم برد فعل سريع في حال حدوث أي ارتفاع في درجات حرارة الدماغ، وردود الأفعال تلك تحمي خلايا الدماغ من ارتفاع الحرارة حتى لا تصاب الفئران بأعراض تشبه أعراض الصرع.