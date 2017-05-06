تحت قبة الشورى.. وزير الشؤون الإسلامية يتحدث عن الوزارة وخططها الأربعاء المقبل

تواصل – الرياض:

يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ يوم الأربعاء المقبل جلسة مجلس الشورى العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة التي يعقدها يوم الأربعاء 14/ 8/ 1438هـ الموافق10/ 5/ 2017م، وذلك بناءً على دعوة من مجلس الشورى للتحدث عن دور الوزارة وخططها.

ويستمع المجلس خلال الجلسة لإيضاح من الوزير آل الشيخ عن أداء الوزارة وإنجازاتها وخططها الحالية والمستقبلية، كما يجيب على تساؤلات أعضاء المجلس واستفساراتهم وملحوظاتهم تجاه ما يندرج ضمن اختصاصات الوزارة ومهامها. ويأتي حضور الوزير جلسة المجلس العادية السادسة والثلاثين رغبة من المجلس في مناقشته تجاه أداء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والصعوبات والمعوقات التي تواجهها والاستماع إلى خطط الوزارة ورؤاها المستقبلية لتطوير الخدمات التي تقدمها والارتقاء بها، انطلاقاً من دور المجلس في دعم الأجهزة الحكومية وتطوير أدائها، بحسب “الرياض”.