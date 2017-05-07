بالمزايدة العلنية.. بيع 4 عقارات من تركة صالح الراجحي بـ644 مليون ريال

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أكد مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، مساء اليوم السبت، أن المزاد العلني لعقارات تركة الراجحي تمكن من بيع 4 عقارات بقيمة إجمالية تجاوزت 644 مليون ريال.

وأضاف المجلس أنه تم بيع 4 عقارات من تركة الراجحي بقيمة بلغت إجمالي مساحتها 424,878 مترا مربعا بقيمة إجمالية 644,040,000 ريالا، مشيرا إلى أنه تم بيع “أرض السلي” بقيمة 510 ريال للمتر المربع، وبقيمة إجمالية تبلغ 206,040,000.

ولفت المجلس إلى أن المزايدة النهائية لبيع عقار (مركز إلكترون) وصلت قيمتها إلى 91 مليون ريال، فيما تم بيع عقار (توارن سنتر) بقيمة 246 مليون ريال، فيما تم بيع سوق الرياض التجاري بقيمة 101 مليون ريال.