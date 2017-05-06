دراسة: «العزوبية» تسبب الوفاة المبكرة

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن “العزوبية” هي أشد خطراً على العازب من التدخين، موضحة أن الشخص الذي لا يقدم على خطوة الزواج هو أكثر عرضة للأمراض والوفاة من المدخن.

أوضح ذلك الأكاديمي الحاصل على الماجستير في علم الإحصاء، وخبير ذكاء الأعمال أحمد دعماس، مبيناً أن الرجال المتزوجين أقل عرضة للوفاة بحوالي 9% مقارنة بغير المتزوجين؛ لذا يُنصح بالزواج في أقرب وقت ممكن لتفادي خطر الأمراض، وبالتالي الوفاة المبكرة، وفقا لمجلة “سيدتي”.

وأشار إلى أن الشروط والمطالب الكثيرة، لبعض الأسر من أجل التباهي أمام بعضها البعض لها أثرها في ارتفاع متوسط عمر الزواج، مشيراً إلى أن الإحصاءات الرسمية حول “العنوسة” في المملكة تثير المخاوف.