غدا.. ولد الشيخ يبدأ جولة جديدة لإحياء مشاورات السلام اليمنية

تواصل – وكالات:

يبدأ إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن، غدًا الأحد، جولة إقليمية جديدة بشأن مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ أواخر العام الماضي.

وأوضح مصدر حكومي يمني، طلب عدم الإفصاح عن اسمه: “أن ولد الشيخ يستهل جولته الجديدة من العاصمة السعودية الرياض، للقاء مسؤولين يمنيين وسعوديين”.

ولا يُعرف ما إذا كان ولد الشيخ سيلتقي بالرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض، خلال هذه الجولة، أم أن المقاطعة الحكومية له ستستمر على خلفية خارطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة، ونصت على سحب صلاحيات هادي مستقبلًا لصالح نائب توافقي لرئيس الجمهورية.

ورجحت المصادر، أن تقام الجولة المقبلة في دولة الكويت، أو في جنيف، إذا ما تم الاتفاق على كافة النقاط التي ستكون في اتفاق السلام، وفقا لـ”الأناضول”.

ومن المتوقع، أن تشمل جولة ولد الشيخ العاصمة صنعاء للقاء وفد “جماعة الحوثي” والرئيس السابق علي عبد الله صالح، فضلًا عن زيارته عددًا من العواصم الخليجية، وفقًا لما ذكرت وكالة الأناضول التركية.