«الشؤون القروية» تنفي شائعة نقل قطاعاتها في الأمانات والبلديات قبل طرحها للتخصيص

تواصل – سعود الخالد:

نفى المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية، حمد بن سعد العمر، ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول التصريح المنسوب لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بشأن نقل بعض القطاعات في الأمانات والبلديات إلى جهات أخرى قبل طرحها للتخصيص.

‏‫وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة لديها حساب رسمي على “تويتر” إضافة إلى موقع الوزارة الإلكتروني، ومن خلالهما يتم نشر كافة أخبار الوزارة والتصريحات الرسمية، ويمكن الرجوع لهما، في أي وقت والتأكد من أي معلومة قبل تداولها، أو التواصل مع المتحدث الرسمي للوزارة.