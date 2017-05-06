أمير الباحة يُدشن المحطة الرابعة للقافلة التعريفية «قيم وحكمة».. غداً

تواصل – محمد المقصّي:

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مساء غد الأحد، المحطة الرابعة للقافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله 2018م (قيم وحكمة) بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري والتي تستمر لمدة ٣ أيام.

يأتي ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية، وعدد من المسؤولين.

يذكر بأن القافلة التعريفية مبادرة من مبادرات الذكرى التي أطلقتها مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية في وقت سابق، وتضمنت معرضاً وفيلماً تعريفياً وجائزة دولية وندوة عن الملك عبدالله بن عبدالعزیز، وقد دُشنت القافلة التعريفية بمدينة الرياض أثناء مهرجان “الجنادرية 31”.