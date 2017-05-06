خلال 3 أشهر.. «ساما»: 100 مليار ريال ودائع الأفراد والشركات بالعملة الأجنبية

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن ودائع الأفراد والشركات بالعملة الأجنبية في المصارف وصلت إلى أكثر من 100 مليار ريال أي ما يعادل 26.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2017.

وأضافت المؤسسة، أن تلك القيمة تبلغ 8.66 % من إجمالي حجم الودائع ككل، والذي وصل في نهاية الربع الأول من 2017 إلى 1.165 تريليون ريال، ما يعادل 300.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن قيمة ودائع الأفراد والشركات بالعملة الأجنبية بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2012، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وبلغت نسبة الزيادة في حجم الودائع 10.54 % مقارنة بالربع الأول من عام 2016، حيث كانت 91.2 مليار ريال، في حين تبلغ ودائع الجهات الحكومية بالعملة الأجنبية ‏ 22.2 مليار ريال ما يعادل ‏6.19 مليار دولار.