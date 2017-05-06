لغلاء الأسعار.. عريس مصري يطلب استعارة «حذاء» لحفل «زفافه» عبر مواقع التواصل

تواصل – وكالات:

في واقعة طريفة، أثار طلب شاب مصري عشريني استعارة “حذاء” يرتديه في حفل زفافه لتعثره مالياً، اهتماماً واسعاً داخل منصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد وخارجها على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وكتب الشاب طلبه على صفحة مغلقة بموقع “فيسبوك” تدعى “حد (أحد) يعرف.. للرجال فقط”، أول أمس: “يا شباب، فرحي قرّب (اقترب)، ونزلت اشتري جزمة (حذاء) للبدلة، لقيت الأسعار عالية، لو حد معاه (لديه) جزمة (حذاء) مقاس 44 تنفع فرح، يديهالي (يعطيني إياها) أحضر بها الفرح وأرجعها له”.

يذكر أن الصفحة، يتابعها أكثر من 130 ألف شاب ولا تقبل إضافات من النساء، وتهدف إلى التشاور وطرح الأسئلة الخاصة بالشباب، وتلاقي غالبيتها تفاعلاً كبيراً من الإجابات والردود، وفقاً لـ”الجزيرة نت”.

وتسابق أكثر من 875 شخصاً للاستجابة لطلب الشاب، منهم مصريون بالداخل والبعض يعملون بالخارج، حتى انهالت التعليقات على التدوينة، إذ طلب البعض رقم هاتف الشاب، وآخرون أرسلوا صوراً لأحذية يختار منها، ومنهم من طلب أن يهديه بزة كاملة وسيارة للتنقل بها (خلال فترة الزفاف) وعطوراً وغيرها من مستلزمات يوم الزفاف.

وعاد الشاب ليكتب تدوينة أخرى يحكي بها عن انبهاره بالتفاعل الكبير الذي لاقته تدوينته الأولى، مؤكداً بقوله إن هذا “أكبر حدث في حياتي، وأكبر فرحة قبل الزفاف”.