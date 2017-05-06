 وفد «دعم الشرعية» يُطلع منظمات الأمم المتحدة على الوضع في اليمن وحدود المملكة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

وفد «دعم الشرعية» يُطلع منظمات الأمم المتحدة على الوضع في اليمن وحدود المملكة (صور)

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وفد «دعم الشرعية» يُطلع منظمات الأمم المتحدة على الوضع في اليمن وحدود المملكة (صور)

تواصل – واس:

زار وفد من قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ووزارة الخارجية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي مقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وعقد الوفد عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عرض من خلالها جهود قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في الأعمال الإنسانية والإغاثية لمساعدة الشعب اليمني في المحافظات كافة، والعمل على حماية الممتلكات والمدنيين في الأراضي اليمنية، من جرائم المليشيات الانقلابية.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، أن عقد مثل هذه اللقاءات والاجتماعات، تهدف إلى توضيح جهود قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، واحترافية الأعمال العسكرية والأهداف الاستراتيجية للتحالف، وما يصاحبها من أعمال إنسانية وإغاثية، ودعم تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للمدنين في الأراضي اليمنية، من خلال عملية “إعادة الأمل”.

وقدم الوفد، إيجازاً عن إدارة العمليات العسكرية، وضح من خلاله أهداف قيادة التحالف في دعم الحكومة الشرعية، وحرصها على مراعاة القانون الدولي والجانب الإنساني خلال تنفيذ العمليات العسكرية، وجميع الإجراءات المتضمنة المحافظة على سلامة المدنيين، والأرواح والممتلكات.

وتم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حيال عدد من الإجراءات في هذا الشأن، من حيث دقة الاستهداف، وسلامة قواعد الاشتباك المتبعة، وما يقوم به الفريق المشترك لتقييم الحوادث من متابعة وتحقيق مستقل للادعاءات والقضايا في هذا الخصوص.

كما تم توضيح الصورة، فيما يتعلق بتعرض حدود المملكة لاعتداءات سافرة من قبل المليشيات الانقلابية، وما ترتب على ذلك من خسائر سواء في أرواح المدنيين أو الممتلكات، جراء الاستهداف العشوائي والمستمر.

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