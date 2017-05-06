المدينة.. العثور على المُسن المفقود في «جبال سديرة» بصحة جيدة

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم، من العثور على المسن المفقود في جبال قرية سديرة وتم إنزاله بمعاونة المواطنين ونقله للمستشفى للاطمئنان عليه.

وذكر المتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة العقيد خالد الجهني، أن غرفة التحكم تلقت، فجر يوم أمس الجمعة، بلاغاً عن شخص مفقود سعودي الجنسية يبلغ من العمر ٦٧ عاماً في جبال قرية سديرة، تم على إثر ذلك توجيه فرق من الجهات المختصة للبحث عنه.

وأشار إلى أن فرق إنقاذ من اليتمة وملح والمسيجيد، تساندها فرق من مركز الأبواء التابعة لمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة طيران الأمن، ومساعدة فرق من الدفاع المدني الأرضية استطاعوا الوصول إليه وإنزاله من أعلى أحد جبال سديرة، بمعاونة بعض المواطنين، وهو بصحة جيدة وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان عليه.