الشهر المقبل.. «فيسبوك» يخطط لبثّ محتوى تليفزيوني يومياً

تواصل – وكالات:

كشف تقرير تقني، صادر عن موقع “Business Insider” عن أن شركة فيسبوك، تعمل حالياً على تطوير 24 عرضاً تليفزيونياً، وتخطط لعرضها في منتصف يونيو.

وأشار التقرير، إلى أن المحتوى التلفزيوني سيشمل نوعين من العروض أحدهما سيكون طويلاً والعدد الأكبر الآخر من العروض ستكون قصيرةً، حيث يتراوح طول الحلقة الواحدة، ما بين 5-10 دقيقة، وسيتم بثها يومياً عبر القسم الخاص بالفيديو في تطبيق الفيسبوك.

وأوضح التقرير، أن من ضمن عروض الواقع الافتراضي التي سيتم بثها هو محتوى ‘‘Condé Nast‘‘ الذي سيكون أحد البرامج التي سيقوم الفيسبوك بعرضها.

وأضاف الموقع، أن المشاهير يتواجدون أيضًا في تلك القائمة، كما تظهر المحادثات موافقة نجم كبير (ما زال مجهولًا) على الظهور، وتأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد من إعلان يوتيوب أنها ستبث عروضها الخاصة من التليفزيون المجاني المدعوم بالإعلانات.