 تنسيق حكومي لمحاصرة الألعاب الهوائية غير المرخصة بشواطئ «القطيف» | صحيفة تواصل الالكترونية

تنسيق حكومي لمحاصرة الألعاب الهوائية غير المرخصة بشواطئ «القطيف»

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تنسيق حكومي لمحاصرة الألعاب الهوائية غير المرخصة بشواطئ «القطيف»

تواصل – واس:

كشف رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل، عن تحرك البلدية مع الشرطة والدفاع المدني للتنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أصحاب الألعاب الهوائية المنصوبة في الواجهات البحرية في القطيف وسيهات.

وأشار إلى أن البلدية، وجهت العديد من الإنذارات لأصحاب تلك الألعاب الهوائية بعدم نصبها في الواجهات البحرية مؤخرًا، لافتًا إلى أن ملاك تلك الألعاب يعمدون لاستغلال أوقات الإجازات الأسبوعية لإعادة نصبها مجددا.

وأكد مغربل، أن التنسيق المشترك بين “البلدية، الشرطة، الدفاع المدني” يهدف للقضاء على ممارسة العمل بدون غطاء قانوني، بعد حادثة نزوح عدد من الألعاب الهوائية إلى البحر في كورنيش سيهات أمس بالظاهرة التي تتطلب التحرك السريع للقضاء على التجاوزات، خصوصا أن تلك الألعاب تفتقر لمتطلبات السلامة، الامر الذي أسهم في اقتلاعها من مكانها وسقوط بعض الأطفال.

 

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