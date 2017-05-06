 انقلاب ناقلة غاز يعيق المرور بطريق «المضة – تثليث» في طريب  | صحيفة تواصل الالكترونية

انقلاب ناقلة غاز يعيق المرور بطريق «المضة – تثليث» في طريب 

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انقلاب ناقلة غاز يعيق المرور بطريق «المضة – تثليث» في طريب 
تواصل – محمد المقصّي:
انقلبت ناقلة غاز بترولي صباح اليوم على امتداد طريق المضلة بمحافظة طريب بمنطقة عسير، مما تسبب في إعاقة حركة المرور وإصابة سائق الناقلة.
وأوضح العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، أن بلاغاً ورد إليهم عند الساعة ٩:١٤ صباح اليوم السبت يفيد يوقوع حادث انقلاب ناقلة غاز بترولي مسال وذلك على امتداد طريق المضة تثليث (ملف عرقة) بمحافظة طريب.
وتعرض سائق الناقلة لبعض الإصابات حيث جرى نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، فيما قامت فرق الدفاع المدني بتفريغ المنطقة المحيطة بالناقلة بقطر كيلو متر، وفرض طوق احترازي بمسافة كافية، وتكثيف الإجراءات الاحترازية اللازمة في مثل هذه الحوادث والعمل على تبريد صهريج الناقلة.
وأضاف العاصمي، أنه تم التنسيق مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية لتفريغ ونقل غاز الناقلة المتضررة إلى ناقلة أخرى، ومن ثم جرى تعديل وضعها على الطريق وسلم الموقع للجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

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