معارض إيراني: نصر الله قاتل وحزبه إرهابي.. وجمع الأموال لقتل السوريين حرام

تواصل – وكالات:

فتح المعارض الإيراني الشهير محمد نوري زاد النارَ على حسن نصرالله، واصفاً إياه بالقاتل وميليشيات حزب الله التي يتزعمها بالتنظيم “الإرهابي”.

وأضاف نوري زاد المعروف في نقده الجريء للمرشد علي خامنئي، أن أي امرأة أو فتاة إيرانية تضطر للدعارة، في الواقع هي نتيجة المبالغ التي ترسلها طهران إلى نصرالله وميليشياته لقتل السوريين.

ورد المعارض الإيراني على سؤال مقدم برنامج “خشت خام” المعروض على موقع يوتيوب حول دلائله عن دور إيران في تأسيس تنظيمات إرهابية مثل داعش وبوكرام، قائلاً: “قبل الثورة الإيرانية لم تكن هناك حروب شيعية – سُنية، دُلَّني الآن على نقطة واحدة في المنطقة لم تتدخل فيها الجمهوريةُ الإيرانية.

وأشار إلى أن نصرالله يقول ‘‘إن جميع أمواله وسلاحه من إيران، وإنه يذهب بهذه الأموال لقتل السوريين‘‘ مضيفاً أن جميع هذه الأموال حرام ثم حرام.

يذكر أن “نوري زاد” قد تعرض إلى ضغوط كبيرة من الأمن الإيراني إثر انتقادات حادة وجهها للحرس الثوري والمرشد، بعد أن قال عن خامنئي إنه “يقرع طبول الحرب ويحرض جيرانه على الكراهية”.